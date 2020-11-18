Мінфін залучив до бюджету 2,5 мільярда від продажу ОВДП

Міністерство фінансів 17 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до бюджету 2,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів у національній валюті і один - в іноземній. Строк обігу пропонованих державних облігацій у гривні - 1 рік та 3 роки, а в доларах США - 1,2 роки.

Від розміщення гривневих 1-річних цінних паперів до державного бюджету було залучено 298,6 млн грн, а від 3-річних – 75,3 млн грн. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 10,5%, в той час як 3-річних – 11,1%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $76 млн.

Середньозважена ставка дохідності склала 3,77%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 2509 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 10 листопада залучило до державного бюджету 7,9 млрд грн.