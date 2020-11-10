Мінфін повідомив про залучення до бюджету ще 7,9 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 10 листопада залучило до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 листопада 2020 року до державного бюджету залучено 7 877 765 363,69 грн (за курсом НБУ)», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 3 листопада залучило до державного бюджету майже 2 млрд грн.