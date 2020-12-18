Україна завершила дорозміщення єврооблігацій на $600 мільйонів

Україна провела розрахунки за дорозміщенням єврооблігацій-2033 на суму 600 мільйонів доларів з відсотковою ставкою 7,253%, загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

"Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%. Єврооблігації включені в офіційний список та допущені до торгів на регульованому ринку біржі Euronext Dublin. В результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна основна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням у 2033 році в обігу складає 2 600 000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (85%), хедж-фондів (13%), та пенсійних і страхових фондів (2%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення — їх частки склали 52%, 37% та 10% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

"Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо: в результаті завершення додаткового розміщення загальна основна сума доларових облігацій-2033 зовнішньої держпозики становить 2,6 млрд доларів.