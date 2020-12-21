КСУ просять роз'яснити скандальне рішення щодо брехні в деклараціях

До Конституційного Суду надійшло клопотання про роз'яснення виконання рішення суду від 28 жовтня, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і контрольні повноваження НАЗК.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"До Конституційного Суду України від уповноваженого за дорученням суб’єкта права на конституційне подання-народного депутата України Мамки Г.М. надійшло клопотання про роз’яснення учаснику конституційного провадження порядку виконання Рішення Конституційного Суду України від 28 жовтня 2020 року №13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень закону „Про запобігання корупції“ від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII зі змінами, Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

На даний час зазначене клопотання перебуває на розгляді КС.

Як повідомляв Укрінформ, КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

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У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

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Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню".

Також, стверджують в КСУ, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.