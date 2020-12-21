Конституційна криза може підірвати досягнення України у реформах та відносинах з ЄС – посол
Про це під час онлайн-брифінгу сказав посол України в Бельгії, представник України при ЄС Микола Точицький.
«Що стосується критики наших парламентських колег (з Європарламенту - ред.), - вона є небезпідставною. Президент, уряд, парламент (України – ред.) відразу включилися у ситуацію для врегулювання Конституційної кризи, яка позначилася після відповідного рішення КС. Ви знаєте, що кожного разу, коли ми ведемо діалог з Європейським Союзом, досконале і якісне завершення судової реформи завжди є питанням номер один», - сказав дипломат.
Він зауважив, що Україна буде «важко і наполегливо» працювати, щоб повернути вже досягнуті елементи антикорупційної реформи, зокрема, ефективне електронне декларування та роботу НАЗК, використати рекомендації Венеціанської комісії, оскільки відсутність таких зусиль могла б закрити «вікно можливостей» у стосунках з ЄС.
«Без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення, про які завжди говорять і Європейський Союз, і українська влада, в частині децентралізації, в частині земельної реформи, в частині об’єднання територіальних громад, - не будуть досконалими. Тому що судочинство на всіх рівнях, від місцевого і до Верховного Суду, це і є той ефективний посередник у вирішенні будь-яких непорозумінь і спорів», - зауважив посол.
Відповідаючи на уточнююче запитання Укрінформу про ймовірність застосування санкцій ЄС проти певних українських чиновників, Точицький висловив надію, що ситуація ніколи не дійде до такої стадії.
«Для того, щоб європейські партнери не використовували проти нас санкції – для цього є ефективна діяльність і глави держави, і уряду, і української дипломатії, (які працюють), щоб до питання санкцій ніколи не дійшло. Про це навіть не варто говорити, щоб не притягувати негатив. Перед Різдвом і Новим Роком краще думати лише про позитивні речі», - сказав представник України при ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною відповідальність за незаконне збагачення та неправдиве е-декларування. Посли країн G7 під час відеозустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським відзначили необхідність законодавчого врегулювання чесного та прозорого відбору суддів КСУ. Відповідні рекомендації щодо судової реформи Україна отримала від Венеціанської комісії.
Як очікується, у 2021 році Верховна Рада має ухвалити два законопроєкти щодо Конституційного Суду - про регламент його роботи та про порядок ухвалення рішень.
Під час обговорення теми «Східного партнерства» у Брюсселі під час пленарного засідання Європарламенту європейські депутати висловили занепокоєння ситуацією, що склалася в Україні навколо антикорупційної реформи, підкреслили, на їх думку, недостатні зусилля влади у вирішенні конституційної кризи та поставили питання про необхідність нової оцінки ефективності заходів ЄС щодо підтримки реформ в Україні.