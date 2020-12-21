Конституційна криза може підірвати досягнення України у реформах та відносинах з ЄС – посол

Резонансне рішення Конституційного Суду позначилося на двосторонніх стосунках між Україною і ЄС і може підірвати досягнення України у ключових внутрішніх реформах, які здійснювалися в рамках такого співробітництва.

Про це під час онлайн-брифінгу сказав посол України в Бельгії, представник України при ЄС Микола Точицький.

«Що стосується критики наших парламентських колег (з Європарламенту - ред.), - вона є небезпідставною. Президент, уряд, парламент (України – ред.) відразу включилися у ситуацію для врегулювання Конституційної кризи, яка позначилася після відповідного рішення КС. Ви знаєте, що кожного разу, коли ми ведемо діалог з Європейським Союзом, досконале і якісне завершення судової реформи завжди є питанням номер один», - сказав дипломат.

Він зауважив, що Україна буде «важко і наполегливо» працювати, щоб повернути вже досягнуті елементи антикорупційної реформи, зокрема, ефективне електронне декларування та роботу НАЗК, використати рекомендації Венеціанської комісії, оскільки відсутність таких зусиль могла б закрити «вікно можливостей» у стосунках з ЄС.

«Без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення, про які завжди говорять і Європейський Союз, і українська влада, в частині децентралізації, в частині земельної реформи, в частині об’єднання територіальних громад, - не будуть досконалими. Тому що судочинство на всіх рівнях, від місцевого і до Верховного Суду, це і є той ефективний посередник у вирішенні будь-яких непорозумінь і спорів», - зауважив посол.

Відповідаючи на уточнююче запитання Укрінформу про ймовірність застосування санкцій ЄС проти певних українських чиновників, Точицький висловив надію, що ситуація ніколи не дійде до такої стадії.

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«Для того, щоб європейські партнери не використовували проти нас санкції – для цього є ефективна діяльність і глави держави, і уряду, і української дипломатії, (які працюють), щоб до питання санкцій ніколи не дійшло. Про це навіть не варто говорити, щоб не притягувати негатив. Перед Різдвом і Новим Роком краще думати лише про позитивні речі», - сказав представник України при ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною відповідальність за незаконне збагачення та неправдиве е-декларування. Посли країн G7 під час відеозустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським відзначили необхідність законодавчого врегулювання чесного та прозорого відбору суддів КСУ. Відповідні рекомендації щодо судової реформи Україна отримала від Венеціанської комісії.

Як очікується, у 2021 році Верховна Рада має ухвалити два законопроєкти щодо Конституційного Суду - про регламент його роботи та про порядок ухвалення рішень.

Під час обговорення теми «Східного партнерства» у Брюсселі під час пленарного засідання Європарламенту європейські депутати висловили занепокоєння ситуацією, що склалася в Україні навколо антикорупційної реформи, підкреслили, на їх думку, недостатні зусилля влади у вирішенні конституційної кризи та поставили питання про необхідність нової оцінки ефективності заходів ЄС щодо підтримки реформ в Україні.