Дискусії у правовій сфері точитимуться щодо КСУ, судової й антикорупційної реформ - експерт

Наступного року у правовій сфері слід чекати на розблокування діяльності КС, продовження судової та антикорупційної реформ.

Про це сказав кандидат юридичних наук, адвокат, директор-засновник Школи права Українського католицького університету (2014-2020), голова Львівського відділення Асоціації правників України, експерт Аналітичного центру УКУ Іван Городиський на круглому столі в Укрінформі на тему: «Україна-2021: виклики та загрози».

Умовно Городиський розбив події у правовій сфері на три блоки. Перший блок конституційно-правовий - з розв’язання конституційної кризи, тобто, розблокування діяльності КС.

«Ключів з вирішення цього питання є два. Перший, нульовий – коли судді КС добровільно йдуть у відставку. На жаль, він став неможливим, влада своїми пропозиціями не змогла акумулювати суспільний резонанс, коли б вдалося досягти умовно політичного компромісу. Другим способом є перезавантаження КС принаймні в якійсь його частині через належний добір нових суддів через незаповнені вакансії, на конкурсній основі, без політичних квот, в рамках чітких і прозорих процедур», - сказав Городиський.

Другим блоком, за його словами, що можна очікувати – це продовження «вічної» реформи українського правосуддя.

«Ключем до вирішення цієї проблеми є перезавантаження не всіх судів, бо варіант, коли всі судді йдуть у відставку є неможливий, бо суто технічно ми не знайдемо такої кількості фахових і доброчесних кандидатів, щоб їх замінити. Основною метою має бути функціонування управлінських та контрольних механізмів, як Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів. Їхнє кадрове перезавантаження та перерозподіл функціоналу між ними», - зазначив Городиський.

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Іншими двома блоками, навколо яких, на його думку, точитиметься дискусія – це продовження антикорупційних реформ.

«Поставатимуть питання щодо функціоналу, правового статусу НАБУ, НАЗК, з високою долею ймовірності виникне питання загострення ситуації навколо Вищого антикорупційного суду. Не виключаю, що через рішення КС чи законодавче рішення це питання буде загострюватись. І друге – це приватно-правовий блок правових змін – це питання земельної реформи, яка, очевидно, ще до її запуску наступні пів року буде доповнюватись і змінюватись. Це також питання податкової реформи, в обох випадках якої запускаються економічні механізми, але їхнє втілення відбувається через правові інструменти, і якщо належно прописати всі законодавчі акти, порядок введення їх у дію, врахування інтересів усіх сторін, то вони можуть бути успішними», - вважає експерт.