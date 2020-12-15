Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомлялося, на засіданні у вівторок народні депутати ухвалили державний бюджет на 2021 рік, а також кошторис Верховної Ради на наступний рік.

Крім того, парламентарії ухвалили закони "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції" (№4470) та закон, яким визначено особливості здійснення повноважень Національним агентством з питань запобігання корупції стосовно суддів, суддів Конституційного Суду, зокрема, щодо складання протоколів про корупційні адміністративні правопорушення ( №4471).

Крім того, Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».