Український посол в Австрії відреагував на російське «угоди повинні виконуватися»

Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував окремим коментарем на статтю російського посла у газеті Wiener Zeitung, у якій той цинічно звинуватив Україну у порушенні принципу "угоди повинні виконуватися".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Стаття посла РФ в Австрії Дмитра Любинського була опублікована у вівторок у центральній віденській газеті Wiener Zeitung у розділі "гостьовий коментар". У коментарі під заголовком Pacta Sunt Servanda ("Угоди повинні виконуватися") російський дипломат звинувачував Україну у нібито невиконанні домовленостей Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

Свою статтю-відповідь, яка у п’ятницю також була опублікована віденською газетою, Щерба назвав "Угоди мають виконуватися, це правда".

"Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - розпочав свій коментар український посол.

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Він зазначив, що погоджується з російським послом щодо того, що "Pacta Sunt Servanda". І тут же навів приклад грубо порушеного Росією Будапештського меморандуму. Щерба нагадав, що в обмін на зафіксовану у документі обіцянку РФ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.

"З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", - написав посол України в Австрії.

Зокрема, він нагадав, що Паризький саміт відбувся з ініціативи Президента України: "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна".

Крім того, все, про що було домовлено в Парижі, було запропоновано Україною — і здебільшого виконано: відбулися обмін утримуваними особами та розведення війська, відкрито додаткові КПВВ, також Україна дотримується перемир’я, попри майже щоденні порушення з боку Росії.

"Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія", - заявив Щерба.

Український посол нагадав австрійським читачам, що мешканці Донбасу вже 6 років не знають миру і все це – через відсутність бажання миру у Кремлі.

"По один бік знаходяться російські прапори, зброя, військовий персонал. По інший — українські. І тим не менше, Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту. Проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики — і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - написав він.

Посол також вказав на те, що Росія продовжує зміцнювати в цей час свою окупацію Донбасу: роздає населенню російські паспорти, контролює український кордон, залишає за собою всю повноту рішень.

"Економіка цієї частини Донбасу зруйнована; більшість проукраїнських громадян або вбиті, або вигнані; український (та й будь-який інший) закон не діє. На таких умовах, без будь-якого впливу з боку Києва, Москва пропонує провести вибори і тим самим легітимізувати владу своїх представників в Україні. "Чудовий" план", - зазначив Щерба.

"Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - додав він.