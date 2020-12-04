РФ на Донбасі збільшила кількість снайперів для диверсій у «сірій зоні» - розвідка

Російські окупаційні війська активізували заходи оперативної та бойової підготовки на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«У з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відмічено активізацію заходів оперативної та бойової підготовки. Зазначене пов’язано з початком зимового періоду навчання та проведенням тижня бойової та мобілізаційної готовності», - повідомив речник.

Читайте також: ДПСУ не фіксувала жодних пострілів поряд з російським кордоном

Крім того, за словами Шаравари, на передових позиціях противника збільшено кількість диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар з метою проведення диверсій у «сірій зоні», здійснення обстрілів для провокування вогню у відповідь, а також нанесення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил. На окремих напрямках окупанти продовжують утримувати артилерійські системи і міномети поблизу лінії бойового зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки.