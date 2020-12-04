РФ на Донбасі збільшила кількість снайперів для диверсій у «сірій зоні» - розвідка

РФ на Донбасі збільшила кількість снайперів для диверсій у «сірій зоні» - розвідка

Укрінформ
Російські окупаційні війська активізували заходи оперативної та бойової підготовки на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«У з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях відмічено активізацію заходів оперативної та бойової підготовки. Зазначене пов’язано з початком зимового періоду навчання та проведенням тижня бойової та мобілізаційної готовності», - повідомив речник.

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Крім того, за словами Шаравари, на передових позиціях противника збільшено кількість диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар з метою проведення диверсій у «сірій зоні», здійснення обстрілів для провокування вогню у відповідь, а також нанесення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил. На окремих напрямках окупанти продовжують утримувати артилерійські системи і міномети поблизу лінії бойового зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки.

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