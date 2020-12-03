Швеція в ОБСЄ: Конфлікт на Донбасі - досі далекий від завершення

Українсько-російський конфлікт залишається далеким від свого завершення і врегулювання має стосуватися як Донбасу, так і Криму.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З усіх викликів, що стоять перед нами, неврегульовані конфлікти є найбільш серйозними. Режим припинення вогню на Сході України, звичайно, вітається, але він все ж залишається крихким. Конфлікт в та навколо України – досі далекий від свого завершення. І це стосується Сходу України та Кримського півострова", - заявила глава МЗС Швеції, яка головуватиме в ОБСЄ у 2021 році.

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У своєму виступі Лінде також вказала на те, що ескалація конфлікту у Нагірному Карабасі й трагічна загибель людей "демонструє, що будь-які неврегульовані конфлікти супроводжують ризиками".

"Такі трагічні події повинні також слугувати нагадуванням, чому затяжні конфлікти у Грузії та Молдові також вимагають нашої пильної уваги та політичних зобов’язань з нашого боку", - заявила глава шведського МЗС.

За її словами, коли Швеція розпочне головування в ОБСЄ у 2021 році, то головний пріоритет буде надаватися тому, щоб "виконати основі функції ОБСЄ" та "відстоювати європейський порядок, заснований на безпеці".

"Ми будемо оберігати концепцію безпеки ОБСЄ з особливим упором на демократію, гендерну рівність та права людини. Ми також будемо робити свій внесок у врегулювання конфліктів у регіоні", - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться у форматі відеоконференції.

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Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації у євроатлантичному та євразійському регіонах.

Тема російської агресії проти України є однієї з головних тем зустрічі.