Чехія підтримує посилення місії ОБСЄ на Донбасі

Чехія підтримує ідею посилення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України та поширення її діяльності на ділянку кордону з РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршичек під час відкриття 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Празі позитивно оцінюють суттєве зменшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі з липня, але водночас стурбовані тим, що позитивний розвиток подій на місці не відбивається до цього часу на політичному вимірі вирішення конфлікту, сказав дипломат.

«Ми підтримуємо ідею збільшення мандату СММ ОБСЄ, який включатиме сили контролю за кордоном на українсько-російському кордоні з метою створення умов, які сприятимуть проведенню виборів і політичному рішенню», - сказав Петршичек.

Чеський міністр привітав готовність і «стратегічне терпіння» української сторони щодо вирішення конфлікту на засадах Мінських угод. Він повторив безумовну підтримку Чехією незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, уключаючи Крим і місто Севастополь.

Петршичек констатував, що застосування сили, порушення принципів і зобов’язань ОБСЄ, зростаюча непередбачуваність і недовіра є реаліями сучасності, але немає іншого рішення як суворе дотримання міжнародного права та правил і принципів ОБСЄ усіма її 57 країнами-членами, які мають бути частиною рішень, а не джерелом проблем.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19. Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.