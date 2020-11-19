Мін’юст відповів на критику: ризиків неконституційності у законопроєкті щодо ВРП немає

У Міністерстві юстиції заявили, що не бачать ризиків неконституційності у своєму законопроєкті про нові правила призначення членів Вищої ради правосуддя.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра Олександр Банчук під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса».

«Ми не бачимо ризиків неконституційності у цьому законопроєкті», - сказав Банчук.

Він повідомив, що ще з серпня у міністерстві підготували законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя», який передбачає створення експертної комісії з добору кандидатів у члени ВРП, у якій передбачатиметься пропорційне представництво – по 3 члени від Ради суддів, і від наших міжнародних партнерів - 3. Також планується, що у цю комісію ще три представника делегуватиме громадська рада доброчесності.

За словами заступника міністра, важливо, щоб представництво міжнародних партнерів було у цій комісії, бо це буде означати не тільки для міжнародних організацій, що їх позицію чують, але також, на його думку, це буде важливо для іноземних інвесторів.

«Я думаю, що це важливо для іноземних інвесторів, що цьому процесу можна довіряти… Іноземний інвестор буде реагувати, на наш погляд, наскільки є представлення представників міжнародних партнерів у експертній комісії», - повідомив він.

У законопроєкті також передбачається, що ця експертна комісія з добору кандидатів у члени ВРП фактично буде проводити на кожну вакантну посаду члена ВРП відповідний конкурс. Також перехідними положеннями цього проєкту закону передбачено, що ця ж комісія буде зобов’язана провести перевірку на відповідність доброчесності чинних членів ВРП.

Він уточнив, що така експерта комісія, як планується, матиме незалежний статус, тобто це не буде комісія при ВРП.

«Експертне середовище дізналося про цей законопроєкт, виходячи з того, що на цей законопроєкт було опубліковано консультативний висновок ВРП з його критикою. Але ми також відкриті… ми надіслали цей законопроєкт і до Верховного суду, і в Офіс Ради Європи, і в представництво МВФ, тощо. Зацікавлені учасники цього процесу, вони були поінформовані, з серпня – вересня про відповідну ініціативу. І хотів би сказати, що я особисто і фахівці міністерства не погоджуються з переважною частиною критики, яка зазначається у консультативної висновку ВРП», - поінформував Банчук.

Він зазначив, що у цьому консультативному висновку ВРП є критика, яка стосується того, що на їх погляд, положення цього законопроєкту посягають на суверенітет, незалежність України і втручаються в повноваження конституційних органів, зокрема, органів правосуддя.

«Ми вважаємо що це є недостатньо обґрунтована критика з боку ВРП, тому що участь міжнародних партнерів в цій комісії жодних чином не підміняє собою рішення інших органів, передбачених Конституцією – чи це з’їзд суддів, конференція прокурорів, тощо. Це матиме рекомендаційний характер, але ці повноваження приймати і делегувати відповідних членів залишається за цими органами, за цими суб’єктами, які визначені Конституцією», - уточнив Банчук.

Щодо перевірки на доброчесність чинних членів ВРП, то заступник міністра зазначив, що такі рішення матимуть теж рекомендаційний характер, щодо проходження чи не проходження цієї перевірки.

«Ми вважаємо, що жодного порушення вимог Конституції чи тим більше, державного суверенітету, в цій частині не відбулося», - уточнив Банчук.

За його словами, після врахування відповідних зауважень, які можна було врахувати, цей законопроєкт був підготовлений і очікує свого внесення на уряд.

Як повідомлялося, 8 вересня ВРП опублікувала рішення щодо надання консультативного висновку щодо законопроєктів «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя», «Про внесення зміни до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог інспектора Вищої ради правосуддя», надісланих Міністерством юстиції України.