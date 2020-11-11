Цьогоріч у відставку пішли понад 200 суддів - ВРП
Укрінформ
Протягом 2020 року в Україні заяви про відставку подали 219 суддів, що значно більше, ніж торік, коли звільнилися 132 судді.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Вища рада правосуддя.
«Загалом з початку 2020 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилися 219 суддів», - ідеться в повідомленні.
Для порівняння: протягом 2019 року звільнилися 132 судді.
Зазначається, що на засіданні у вівторок, 10 листопада, ВРП ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку дев'ятьох суддів:
- Наталію Авалян – з посади судді Луганського апеляційного суду;
- Олександра Шестака – з посади судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
- Ярослава Мусулевського – з посади судді Херсонського міського суду;
- Ольгу Сіренко – з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду;
- Ольгу Гудим – з посади судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області;
- Наталію Кіосак – з посади судді Тиврівського районного суду Вінницької області;
- Павла Папаценка – з посади судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
- Олексія Березовського – з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;
- Ніну Грицаюк – з посади судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська.
Також повідомляється, що розгляд питання про звільнення Володимира Корбута з посади судді Богуславського районного суду Київської області у зв’язку з поданням заяви про відставку відкладено.