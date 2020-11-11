Цьогоріч у відставку пішли понад 200 суддів - ВРП

Протягом 2020 року в Україні заяви про відставку подали 219 суддів, що значно більше, ніж торік, коли звільнилися 132 судді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Вища рада правосуддя.

«Загалом з початку 2020 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилися 219 суддів», - ідеться в повідомленні.

Для порівняння: протягом 2019 року звільнилися 132 судді.

Зазначається, що на засіданні у вівторок, 10 листопада, ВРП ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку дев'ятьох суддів:

Наталію Авалян – з посади судді Луганського апеляційного суду;

Олександра Шестака – з посади судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Ярослава Мусулевського – з посади судді Херсонського міського суду;

Ольгу Сіренко – з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Ольгу Гудим – з посади судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області;

Наталію Кіосак – з посади судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Павла Папаценка – з посади судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

Олексія Березовського – з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Ніну Грицаюк – з посади судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська.

Також повідомляється, що розгляд питання про звільнення Володимира Корбута з посади судді Богуславського районного суду Київської області у зв’язку з поданням заяви про відставку відкладено.