Вища рада правосуддя пояснила, чому заблоковане призначення суддів

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповіді ВРП на лист Національного агентства з питань запобігання корупції, у якому НАЗК повідомляє, що призначати суддів на посади можна буде лише після приведення законодавства у відповідність із рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року.

«ВРП висловлює сподівання, що антикорупційне законодавство, яке регламентує процедури проведення спеціальної перевірки, буде вдосконалене впродовж стислого терміну. Водночас Рада зазначає, що за умови відновлення роботи ВККСУ тимчасові прогалини в антикорупційному законодавстві не перешкоджають проведенню конкурсів і добору суддів. Відсутність правового регулювання порядку проведення перевірок не дає органу державної влади права не виконувати свої обов’язки. Невнормований порядок здійснення перевірки не є підставою не призначати суддів на посади», - заявили у ВРП.

Так, ВРП вважає, що суддя може бути призначений і здійснювати повноваження паралельно з проходженням перевірки за оновленими правилами після зміни законодавства.

Як наголошується, аналогічна процедура вже апробована, оскільки застосовувалася щодо суддів Вищого антикорупційного суду і Верховного Суду.

Водночас у ВРП нагадують, що на сьогодні процедура добору кандидатів на посаду судді вже рік як заблокована, оскільки Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (№ 193-IX) були припинені повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як повідомляється, наразі на розгляді у ВРП перебувають 98 рекомендацій щодо призначення 467 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів та 76 кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних і господарських судів, наданих за результатами конкурсів, оголошених рішеннями ВККСУ від 2 липня та від 9 серпня 2019 року.

Повідомляється, що ВРП уже ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 441 кандидата на посаду судді.

Кандидати, які визнані переможцями конкурсів, є такими, що за результатами спеціальної перевірки відповідають установленим законом вимогам до кандидата на посаду судді, наголошують у ВРП.

Також ВРП вказала, що питання проведення процедури добору та призначення кандидатів на посаду судді, у тому числі проведення спеціальної перевірки щодо них, перебуває в площині законодавчого регулювання утворення ВККСУ.

Тому, наголошують у ВРП, першочерговою потребою на сьогодні залишається ухвалення законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» (№ 3711), який дасть змогу відновити роботу ВККСУ і продовжити процес призначення суддів.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.