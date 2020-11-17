Перезапуск ВККС критично важливий заради доброчесних місцевих суддів – Стефанішина

Перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів має відбуватися паралельно з напрацювання рішення по виходу з конституційної кризи заради тих доброчесних суддів, які працюють у маленьких містах.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у виступі на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона зауважила, що можна багато говорити про вдалість або невдалість судової реформи, «але чудово реформований Конституційний суд чомусь почав виносити рішення, які ставлять під загрозу національну безпеку країни й ті зміни, які послідовно з 2014 року і далі за останні роки вже новим скликанням парламенту ухвалюватися».

У цьому контексті Стефанішина зазначила, що у даній ситуації немає ідеальних рішень, і нагадала. Що Президент дав певний «пас» парламенту, щоб випрацювати невідкладні рішення стосовно того, як перезапустити Конституційний Суд.

«Я підтримую необхідність системного підходу і тому я і уряд в цілому підтримав ініціативу запуску Комісії з правової реформи, де буде громадянське суспільство, народні депутати, урядовців, де ми спільно будемо напрацьовувати ці рішення. Але паралельно з цим я вважаю, що критично важливо зараз, не чекаючи великих законопроєктів і гарної комунікації, перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів… заради тих доброчесних суддів, які працюють у маленьких містах і які реально відправлять правосуддя не лише в таких одіозних адміністративних судах, але й в судах, які займаються господарськими цивільними справами. Це дуже важливо», - сказала Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

Також закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

7 листопада 2019 року у ВККСУ заявили, що у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" повноваження нинішнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються.

У ВРП поінформували, що міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

17 березня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила визнати неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а сам конкурс, оголошений відповідно до рішення ВРП від 12 грудня 2019 року, визнати таким, що не відбувся.

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Наразі на розгляді у Вищій раді правосуддя перебувають 98 рекомендацій щодо призначення 467 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів та 76 кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних і господарських судів, наданих за результатами конкурсів, оголошених рішеннями ВККСУ від 2 липня та від 9 серпня 2019 року.

У Вищій раді правосуддя стверджують, що призначення суддів заблоковано через відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а не через неможливість проводити перевірки.