У Державну судову адміністрацію призначили нову очільницю

Вища рада правосуддя вирішила покласти виконання обов'язків голови Державної судової адміністрації на Людмилу Гізатуліну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

«З метою безперебійного функціонування Державної судової адміністрації України ВРП вирішила тимчасово, але не довше, ніж до 3 лютого 2021 року, покласти виконання обов’язків голови ДСА України на заступника голови ДСА України Гізатуліну Людмилу Василівну», - ідеться в повідомленні.

У ВРП пояснюють, що згідно з ч. 7 ст.31 Закону України «Про державну службу» суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу.

Зазначається, що у зв’язку зі звільненням Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА України виникла необхідність тимчасово покласти виконання обов’язків за вакантною посадою голови ДСА України на одного із заступників.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня Вища рада правосуддя звільнила Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням. Його заява надійшла до ВРП 21 жовтня.

1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України на 2 місяці, до 1 грудня 2020 року.

17 липня цього року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації. За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.