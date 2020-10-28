Зеленський пропонує почати консультації щодо ОАСК - Офіс Президента

Днями набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів петиція з проханням до Президента подати до ВР законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба Президента України, передає Укрінформ.

Зазначається, що автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням «глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень».

В ОП підкреслюють, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. За результатом розгляду петиції Президент доручив розпочати відповідні консультації з ВРП, яка є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва.

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«Володимир Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов’язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика», - йдеться у повідомленні.

Виконуючи саме такі завдання, Президент пропонує розпочати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації, зазначили в ОП.

Фото: ОП