Зеленський пропонує почати консультації щодо ОАСК - Офіс Президента
Про це повідомляє пресслужба Президента України, передає Укрінформ.
Зазначається, що автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням «глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень».
В ОП підкреслюють, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. За результатом розгляду петиції Президент доручив розпочати відповідні консультації з ВРП, яка є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва.
«Володимир Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов’язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика», - йдеться у повідомленні.
Виконуючи саме такі завдання, Президент пропонує розпочати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації, зазначили в ОП.
Фото: ОП