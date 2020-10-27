Антикорупційне бюро оскаржить рішення ОАСК щодо Ситника

Національне актикорупційне бюро (НАБУ) готує апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва, який постановив вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора бюро.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на повідомлення пресслужби відомства у Фейсбуці.

"Національне бюро розцінює рішення ОАСК від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його", - йдеться у повідомленні.

У бюро розцінюють дане рішення суду, як спосіб усунути з посади директора НАБУ і перетворити відомство на керовану структуру. Як прогнозують у НАБУ, наслідком цього стане блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.

У відомстві наголосили, що звільнення директора бюро з посади може відбуватися виключно на підставах, передбачених Законом «Про Національне антикорупційне бюро України».

"Наразі таких підстав не існує. Тож Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства", - зазначають у НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, ОАСК у процесі розгляду позову звільненого працівника НАБУ - керівника Головного підрозділу детективів – керівника Другого підрозділу детективів бюро Олександра Карєєва - прийняв окрему ухвалу, якою постановив вилучити Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора НАБУ.

Також суд постановив, що Ситник має передати свої повноваження одному зі своїх заступників для виконання рішення КС. Суд встановив місячний термін для виконання цього рішення.

Зокрема, суд пояснив дане рішення тим, що у процесі розгляду позову виявив невиконання рішення Конституційного суду про визнання неконституційним Указу президента про призначення Ситника директором НАБУ.

28 серпня КСУ задовольнив конституційне подання 51 народного депутата і визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.

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КС вирішив, що президент діяв поза межами своїх повноважень, призначаючи директора НАБУ, оскільки вказана посада не віднесена Основним Законом до посад, призначення на які здійснює президент.

Водночас у НАБУ тоді заявили, що Ситник залишається чинним директором відомства, а згадане рішення КСУ є політично вмотивованим.