Малюська заявив, що Мін’юст не може вносити зміни до ЄДР щодо Ситника

Міністерство юстиції не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру. Зміни вносять державні реєстратори.

Про це зазначив у своєму Фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, передає Укрінформ.

“Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали. Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг. Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори давно минули. Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться”, - зазначив Малюська.

Також він зауважив, що питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене.

“КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ОЗНАКИ центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає”, - зазначив міністр.

Окрім того, за словами Малюськи, положення закону про НАБУ в частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020.

“Якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився. НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом, хоча стурбованість ОАСК я до певної міри поділяю. Прогалини у регулюванні після рішень КСУ виникають, і їх будемо врегульовувати”, - додав Малюська.

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Міністр поінформував, що Окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвалу щодо ситуації навколо функціонування Національного антикорупційного бюро України.

В ухвалі ОАСК вимагає органи державної влади відреагувати на рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020, яким визнано неконституційним указ Президента України про призначення директора НАБУ. Зокрема, суд ухвалив направити окрему ухвалу Мін’юсту та надати вказівку щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на підставі рішення КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.