Зеленський заявляє про відсутність загроз для НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що рішення Конституційного суду щодо неконституційності указу про призначення директора Національного антикорупційного бюро не створює жодних загроз для НАБУ.

Відсутні загрози і для роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зазначив глава держави у колонці для інтернет-видання “Європейська правда”.

“Рішення Конституційного суду щодо НАБУ може подобатися чи не подобатись, але воно залишається свідченням про ще один "сірий" факт в українському законодавстві. Чому закон про НАБУ так написаний, краще запитати в того, хто його підписав”, - написав Зеленський.

За його словами, єдиний наслідок цього рішення – те, що парламент повинен виправити всі неузгодженості з Конституцією.

“Жодних загроз для НАБУ це не створило. Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду”, - запевнив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня Конституційний суд визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Назара Холодницького було звільнено з посади керівника САП наказом генпрокурора Ірини Венедіктової з 21 вересня на підставі його заяви.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.