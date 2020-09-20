Для звільнення Ситника треба змінювати законодавство — Разумков

В Україні наразі немає механізмів відкликання з посади голови Національного антикорупційного бюро.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ механізмів відкликання з посади очільника НАБУ немає. З іншого боку ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон... багато експертів говорили про те, що цей закон, коли призначає на посаду президент своїм указом, суперечить Конституції. Тому було необхідно або вносити зміни до Конституції, або по-іншому виписувати закон... Зараз треба буде змінювати законодавство, приводити його у відповідність до рішення КС", - заявив він.

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Як повідомлялося, Велика палата Конституційного Суду 16 вересня визнала неконституційними окремі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу“.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.