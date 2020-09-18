НАБУ закликає народних депутатів зберегти незалежність бюро

НАБУ закликає народних депутатів зберегти інституційну незалежність відомства при внесенні змін до профільного закону у зв’язку з рішенням Конституційного суду, який визнав неконституційними окремі його положення.

Як передає Укрінформ, відповідна заява оприлюднена на сторінці відомства у Фейсбук.

“Закликаємо парламентарів в процесі доопрацювання закону «Про НАБУ» зберегти інституційну незалежність Національного бюро як запоруку ефективної боротьби з топкорупцією. В свою чергу НАБУ готове долучитися до процесу підготовки та обговорення цих змін”, - йдеться у повідомленні.

При цьому у бюро вважають, що рішення КСУ є “черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією та очищення судової гілки влади в державі”.

Зазначається, що КСУ уже втретє ухвалює рішення, які безпосередньо стосуються НАБУ.

Так, у 2019 році судді визнали неконституційною статтю про незаконне збагачення та позбавили НАБУ права анулювати через суд незаконні угоди, укладені державними підприємствами.

Згідно з останнім рішенням КСУ, впродовж наступних трьох місяців до закону «Про НАБУ» мають бути внесені зміни, покликані врегулювати правові аспекти функціонування бюро, які наразі, на думку суддів КСУ, не відповідають Основному Закону.

При цьому у НАБУ викликають занепокоєння наміри окремих політичних сил ревізувати закон в частині позбавлення бюро інституційної незалежності, використовуючи рішення КСУ як привід для реалізації задуму.

Як повідомлялося, Велика палата Конституційного Суду 16 вересня визнала неконституційними окремі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Водночас КС закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу“.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.