ОАСК роз'яснив своє рішення про вилучення Ситника з реєстру як очільника НАБУ

Окружний адмінсуд Києва постановив вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора Національного антикорупційного бюро, оскільки у процесі розгляду позову звільненого працівника бюро виявив невиконання рішення Конституційного суду про визнання неконституційним Указу президента про його призначення.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація опублікована на сайті суду.

Зазначається, що ОАСК завершив розгляд справи за позовом звільненого з посади заступника керівника Головного підрозділу детективів – керівника Другого підрозділу детективів бюро Олександра Карєєва. В результаті суд визнав протиправним наказ директора НАБУ про застосування до нього дисциплінарного стягнення, а також розпорядження, яким було припинено його державну службу. Суд постановив поновити його на посаді.

При цьому ОАСК встановив спосіб та порядок виконання свого рішення. Зокрема, зобов’язав бюро видати наказ про поновлення Карєєва на посаді в особі відповідної службової особи, яка виконує обов’язки директора бюро замість Артема Ситника після рішення Конституційного суду, яким 28 серпня поточного року було визнано неконституційним Указ президента про призначення директора НАБУ.

У суді вказали, що ОАСК розглянув заяву позивача щодо винесення окремої ухвали судом на підставі клопотання щодо встановлення способу та порядку виконання судового рішення.

Ухвалюючи рішення, суд врахував, що звільнення позивача з займаної посади відбулось до 28 серпня (коли КСУ ухвалив рішення щодо неконституційності Указу президента про призначення директора НАБУ - ред.), а рішення суду в частині поновлення на роботі підлягає негайному виконанню вже після винесення цього рішення КСУ.

"Тому суд вважає, що в позивача були обґрунтовані підстави подати заяву про встановлення способу та порядку виконання судового рішення, оскільки прийняття наказу про поновлення на посаді на підставі рішення суду особою, яка не має відповідних повноважень, на думку позивача, не призведе до поновлення його прав", - йдеться у роз'ясненні ОАСК.

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Зазначається, що у процесі розгляду позову суд виявив порушення, пов'язані з невиконанням Артемом Ситником та іншими посадовцями рішення КСУ щодо визнання неконституційним Указу президента про призначення директора НАБУ.

При цьому в окремій ухвалі ОАСК зазначив, що це рішення КСУ має пряму дію і для набрання чинності не потребує підтверджень з боку будь-яких органів державної влади.

"28 серпня 2020 року, відповідно до рішення КСУ, Артем Ситник достроково втратив повноваження директора НАБУ, при цьому будь-яких додаткових рішень для підтвердження зазначеного факту Конституцією України не вимагається", - вважають в ОАСК.

"Суд встановив, що вказане рішення КСУ не виконується більше місяця, внаслідок чого штучно продовжується дія Указу Президента України від 16 квітня 2015 року «Про призначення Артема Ситника», який 28 серпня 2020 достроково втратив чинність, що є неприпустимим та суперечить принципам верховенства права. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, які не утримуються від застосування чи використання правового акту, а саме - Указу Президента України від 16 квітня 2015 року № 218/2015, який визнано неконституційним, порушують закон, а саме - вимоги статей 151-2 та 19 Конституції України", - постановив ОАСК.

Зазначається, що суд ухвалив окрему ухвалу, оскільки у процесі розгляду позову звільненого з бюро Олександра Карєєва виявив порушення, пов'язане з невиконанням закону.

В ОАСК повідомили, що з метою усунення причин та умов, що призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання згаданого рішення КСУ, суд ухвалив направити окремі ухвали:

- ДБР та надати вказівку щодо реєстрації кримінального провадження за статтями 109, частиною 4 статті 382, частинами 1 та 2 статті 353 КК України щодо порушень закону;

- кожному із заступників директора НАБУ для вжиття відповідних заходів реагування та надати вказівку щодо виконання дій з виконання обов’язку, що визначений в абзаці 2 частини 5 статті 19 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади»;

- КМУ та надати вказівку щодо вжиття заходів щодо забезпечення виконання Конституції і законів України НАБУ; спрямовування і координації роботи НАБУ з виконання рішення КСУ від 28.08.2020 у справі № 9-р/2020 та щодо визначення міністра, до сфери спрямування і координації якого буде належати діяльність НАБУ;

- РНБО та надати вказівку щодо здійснення заходів з координації й контролю діяльності НАБУ щодо виконання вищезазначеного рішення КСУ;

- Мін’юсту та надати вказівку щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на підставі згаданого рішення КСУ.

ОАСК встановлено термін – 1 місяць для подання звітів про виконання рішення.

Як повідомляв УКрінформ, 28 серпня КСУ задовольнив конституційне подання 51 народного депутата і визнав, неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.

КС вирішив, що президент діяв поза межами своїх повноважень, призначаючи директора НАБУ, оскільки вказана посада не віднесена Основним Законом України до посад, призначення на які здійснює Президент України.

Водночас у НАБУ заявили, що Ситник залишається чинним директором відомства, а згадане рішення КСУ є політично вмотивованим.