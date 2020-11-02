Окружний адмінсуд Києва може чекати «перезавантаження»

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує "перезавантаження" Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це він сказав у програмі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дійсно вважаю, що повинно бути перезавантаження ОАСК. Скільки ми говорили з фахівцями, якщо просто зараз якимось чином «прибрати» склад ОАСК чи повністю нівелювати їх роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів не запущена, а вона повинна обирати суддів. Тому, перш за все, мені здається, треба розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК», - вважає Зеленський.

Він додав, що вже сформована правова комісія при Офісі Президента.

«Щодо в цілому і КС, і ОАСК, і в цілому роботи суддів, і доброчесності судової гілки влади, наприкінці, вже сформована сьогодні комісія при Офісі Президента України, і ми чекаємо від них напрацювань - реальних, серйозних, фундаментальних, щоб ми дійсно довели цю реформу не через 10 років, а за моєї каденції... Навіть не за моєї каденції, а за найближчі місяці, щоб ми дійсно довели до суспільства , що хочемо перезавантажити судову гілку влади», - заявив глава держави.

Як повідомлялося, петиція з проханням до Президента подати до ВР законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва днями набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів.

В Офісі Президента зазначили, що Володимир Зеленський запропонував розпочати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації.