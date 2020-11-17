Рада заслухає уряд і спробує скасувати карантин вихідного дня

Верховна Рада України на засіданні 17 листопада планує заслухати інформацію Кабінету Міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Питання розглядатимуть першим.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в порядку денному засідання, опублікованому на сайті парламенту.

Другим питанням депутати планують з’ясувати в Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

На розгляд також планують винести проєкт постанови, в якому Кабінетові Міністрів пропонують скасувати рішення про запровадження карантину вихідного дня «з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері».

Третім питанням буде інформація Кабміну про використання коштів держбюджету, виділених для впровадження заходів, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19).

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію помаранчевої зони. Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня. Це рішення викликало протести.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.