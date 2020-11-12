Глава Єврокомісії побажала Зеленському якнайшвидшого одужання

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побажала якнайшвидшого одужання Президентові України Володимиру Зеленському, який захворів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.

«Мої думки з вами, Володимире Зеленський. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання», - написала фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Фото: Twitter.com/vonderleyen