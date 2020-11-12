Глава Єврокомісії побажала Зеленському якнайшвидшого одужання

Глава Єврокомісії побажала Зеленському якнайшвидшого одужання

Укрінформ
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побажала якнайшвидшого одужання Президентові України Володимиру Зеленському, який захворів на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері.

«Мої думки з вами, Володимире Зеленський. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання», - написала фон дер Ляєн.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Фото: Twitter.com/vonderleyen

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