Угода про асоціацію: у комітеті Європарламенту почалося голосування щодо «української» доповіді

У Комітеті Європарламенту із закордонних справ розпочалося голосування щодо ухвалення поправок до проєкту доповіді по імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, голосування відбуватиметься дистанційно. Після ухвалення поправок, орієнтовно о 17.00, відбудеться другий раунд голосування щодо тексту доповіді, після чого проєкт передадуть на розгляд пленарного засідання Європарламенту.

«Хочу подякувати всім доповідачам та колегам, які взяли участь в обговоренні доповіді по Україні. Це очевидно, що по такій складній та дуже важливій країні ми маємо широкий консенсус. Я був позитивно вражений, що ми змогли пройти через всі 446 поправок і 47 компромісних пропозицій протягом однієї сесії. Тож ми маємо широку згоду не лише відносно загальних положень у вимірі зовнішньої політики, а й щодо різних політичних напрямків, які розглядаємо, виходячи із принципу обумовленості (європейської допомоги – ред.)», - зауважив перед початком голосування депутат Європарламенту, член Комітету із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Галер.

Він зазначив, що зауваження та пропозиції членів Комітету стосувалися різних напрямків політики ЄС стосовно України та охоплювали такі ключові питання, як охорона довкілля, соціальні питання, секторальні реформи і боротьба з корупцією.

«На цьому пункті (боротьба з корупцією) я хотів би наголосити особливо, оскільки, ймовірно, до пленарного засідання ми маємо дещо оновити цю доповідь. У країні продовжується реакція на дивовижне рішення Конституційного Суду. У цьому випадку ми також бачимо, що є величезна готовність реальних прихильників реформ...виправляти такі спроби штовхнути події в Україні у зворотному напрямку та зруйнувати антикорупційне законодавство», - сказав Галер.

У проєкті документа, який оприлюднений на сайті Європарламенту як робочий, визнається важливість стосунків між ЄС і Україною, їх подальший розвиток відповідно до двосторонньої Угоди про асоціацію.

Проєкт доповіді вітає ключові реформи в Україні, зокрема, у сферах сільського господарства, енергетики, банківського сектору, децентралізації, виборчого законодавства.

Окремим пунктом депутати Європарламенту вітають отримання Україною статусу партнера НАТО з особливими можливостями.

Суттєва частина документа присвячена зусиллям України у боротьбі з корупцією, включаючи формування антикорупційної інфраструктури та ухвалення відповідного законодавства. Водночас наголошується на нагальній необхідності прискорити реформи сфери судочинства.

Ще один принциповий пункт проєкту стосується підтримки Європарламентом української мови як державної в Україні, при цьому депутати наголошують на необхідності дотримання українською стороною рекомендацій Венеціанської комісії щодо мовного закону.

У зовнішньополітичній частині в проєкті знову наголошується на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, засуджується окупація Російською Федерацією українських територій Донбасу й Криму.

Як повідомляв Укрінформ, з часів Революції Гідності Європейський парламент займає дуже чітку та послідовну позицію щодо розвитку стосунків з Україною, включаючи непохитну підтримку її суверенітету та розвиток конструктивної співпраці за Угодою про асоціацію.

Ці принципові положення політики ЄС щодо України були підтверджені під час 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня у Брюсселі.