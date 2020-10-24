Саміт Україна-ЄС приніс нову енергетику у двосторонні відносини – Стефанішина

Саміт Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі 6 жовтня, дозволив Україні погодити низку нових важливих політичних рішень з Євросоюзом, що свідчить про нову енергетику у двосторонніх відносинах.

Таке переконання під час вебінару «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» висловила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це був перший двосторонній саміт, під час якого Україна і Євросоюз досягли політичної згоди із багатьох нових речей, перш за все – щодо оновлення Угоди про асоціацію. З іншого боку, Україну визнали як важливого контрибутора у порядок денний ЄС з реалізації «Зеленої угоди», що є дуже новою реальністю, перед якою ми постаємо» - зауважила урядовець.

Вона нагадала також, що під час цієї зустрічі з ЄС на вищому рівні були прийняті важливі рішення у секторальній співпраці, і це є відображенням того, що протягом кількох минулих місяців Україна продемонструвала надійність та готовність виконувати цей порядок денний. Євросоюз також продемонстрував практичну готовність виконувати ці політичні зобов’язання.

«Я отримала навіть більше натхнення останніми днями, вже після саміту, тому що наразі дуже зайнята імплементацією цих рішень. Це демонструє, що є потужна енергетика і в Києві, і в Брюсселі. Хочу подякувати колегам з Європейського Парламенту і Європейської Комісії, які тримають Україну дуже високо у порядку денному, і залишаються сфокусованими на цих питаннях», - додала Ольга Стефанішина.

Дискусія на тему «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» відбулася 23 жовтня за сприяння Місії України при ЄС і Світового Конгресу Українців (СКУ).

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.