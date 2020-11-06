Ситуацію з КСУ можна виправити шляхом ухвалення президентського законопроєкту - Корнієнко

Перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що ситуацію, яка склалася навколо КСУ та його рішення стосовно е-декларування, можна виправити шляхом ухвалення президентського законопроєкту про перезавантаження КС.

Таку думку парламентарій висловив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Дуже добре, що судді Конституційного суду почали визнавати ту кризу, яку вони створили своїм рішенням про електронне декларування. Але причина кризи не в тому, що ситуацію хтось "розігрів". Проблема в тому, що, рятуючи себе від кримінальної відповідальності та відпрацьовуючи політичне замовлення, судді ліквідували кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Вони написали, що кримінальна відповідальність за такий вид правопорушень – це несправедливо. Це абсурд, але саме так сталося. Якщо не буде кримінальної відповідальності, то жодна інша відповідальність не примусить усіляких порошенків та медведчуків вказувати в деклараціях правду про своє багатство та витрати. Саме тому потрібно скасувати те первісне антиконституційне рішення Конституційного Суду. Якщо його залишити, то це фактично амністія для тисяч корупціонерів. Це "вбивство" всіх існуючих кримінальних проваджень», - сказав Корнієнко.

За його даними, вже почали закривати справи, які були в роботі в антикорупційних органах. Зокрема, додав народний депутат, напередодні закрили провадження щодо мера Одеси Труханова. «Далі ще сотня подібних справ. Хіба це справедливо? Ні», - підкреслив Корнієнко.

Перший заступник голови фракції партії «СН» наголосив на тому, що жоден закон Верховної Ради не може просто поновити кримінальну відповідальність, якщо залишиться чинним рішення Конституційного суду про електронне декларування. Нові закони можуть тільки встановити з нуля відповідальність за такі правопорушення, але не кримінальну.

«Це точно проти волі народу і це порушує наші зобов'язання перед Євросоюзом, а гарантування курсу до ЄС залишається конституційною вимогою для всіх українських посадовців. Тому потрібно зробити єдино логічну річ – підтримати законопроєкт президента, яким пропонується як визнання юридично нікчемним рішення Конституційного суду, так і оновлення складу суду. Тільки так можна убезпечити державу і відновити в Україні справедливість», - наголосив політик

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський з огляду на рішення КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Президент Зеленський 2 листопада заявив, що готовий вдатися до розпуску Верховної Ради, якщо вона не підтримає законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду і це призведе до політичного колапсу в країні.