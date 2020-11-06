У Раді пояснили, чому комітет не розглянув президентський законопроєкт про КСУ

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Цей законопроєкт належить до предметів відання правового комітету. На жаль, так склалося, що зараз голова правового комітету на лікарняному, хворий на коронавірус. Я думаю, що найближчим часом він уже повернеться до своєї роботи, і правовий комітет зможе розглянути цей законопроєкт. Думаю, що цей законопроєкт потребує обговорення. Я знаю, як відбувається обговорення на правовому комітеті. Дуже жваво, гаряче, і тому варто, щоб голова був присутній", - сказала Янченко.

За словами депутатки, наразі є кілька сценаріїв, як діяти відносно КС.

"Однозначно, що треба прийняти певні законодавчі зміни для того, щоб Конституційний суд, скажімо так, не зробив більшої біди, ніж він зробив своїм рішенням про скасування антикорупційної реформи. Але всі сценарії залишаються в порядку денному, вони залишаються актуальними, і тому не можна нічого виключати - ні голосування за президентський законопроєкт, ні голосування за інші законопроєкти. Серед яких і мій законопроєкт щодо скасування фінансування Конституційного Суду, і законопроєкти ряду інших колег про підняття квоти для дієздатності КС", - зазначила Янченко.

Вона не виключає ймовірності скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення законопроєктів, спрямованих на вирішення конституційної кризи.

Водночас, найімовірнішими Янченко вважає розгляд на наступному пленарному тижні законопроєкту Голови ВР Дмитра Разумкова та представників депутатських фракцій і груп №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України".

"Це пов'язано з Регламентом, Регламент - це закон. Відповідно, згідно з законом, має пройти мінімум сім днів від моменту реєстрації для того, щоб Верховна Рада змогла розглянути. Тобто були внесені всі альтернативні законопроєкти, і це відкрило шлях до розгляду на пленарному засіданні. Тобто початок наступного пленарного тижня цілком може для цього бути реалістичним", - сказала Галина Янченко.

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Водночас, заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря у коментарі Укрінформу зазначила, що дата засідання правового комітету для розгляду президентського законопроєкту щодо КС, ще не призначена.

27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.