Рада не змогла призначити за своєю квотою суддю КСУ

Верховна Рада не змогла призначити за своєю квотою суддю Конституційного Суду на засіданні 6 листопада.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, парламент не підтримав кандидатуру народного депутата Юрія Павленка (фракція партії "Опозиційна платформа - За життя"), який під час рейтингового голосування набрав найбільшу кількість голосів (154). Під час фінального голосування рішення щодо його призначення суддею КС підтримали лише 100 депутатів.

Загалом ВР на засіданні 6 листопада розглянула чотири кандидатури на посаду судді КС: Ольги Боднар-Петровської, Наталі Денисенко, Юрія Павленка та Миколи Сірого.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань правової політики провести повторний конкурс.

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"Відповідно до частини десятої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради, прошу профільний комітет підготувати проведення повторного конкурсу на посаду суддів Конституційного Суду України", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Конституція передбачає, що до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді КСУ здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КС за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.