НАБУ закликає негайно вирішити конституційну кризу
Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сайті відомства.
"Конституційна криза потребує негайного вирішення задля відновлення ефективної роботи антикорупційних органів", - йдеться у заяві.
Зазначається, що рішення, ухвалені суддями Конституційного суду впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння. А їх наслідками є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.
У НАБУ вважають, що необхідно негайно врегулювати ситуацію, що склалася. Однак, зауважують у відомстві, ситуацію потрібно розглядати у ширшому контексті, ніж врегулювання правових засад функціонування Національного бюро.
"За нинішніх умов існує ризик того, що будь-який із антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним судом", - резюмують у НАБУ.
Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ заявили, що через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, доведеться закрити 110 кримінальних справ.
У свою чергу, в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили серйозне занепокоєння рішенням Конституційного суду України відносно антикорупційного законодавства.