НАБУ закликає негайно вирішити конституційну кризу

У Національному антикорупційному бюро закликають вирішити конституційну кризу для відновлення ефективної роботи антикорупційних органів.

Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сайті відомства.

"Конституційна криза потребує негайного вирішення задля відновлення ефективної роботи антикорупційних органів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що рішення, ухвалені суддями Конституційного суду впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння. А їх наслідками є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.

У НАБУ вважають, що необхідно негайно врегулювати ситуацію, що склалася. Однак, зауважують у відомстві, ситуацію потрібно розглядати у ширшому контексті, ніж врегулювання правових засад функціонування Національного бюро.

"За нинішніх умов існує ризик того, що будь-який із антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним судом", - резюмують у НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ заявили, що через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, доведеться закрити 110 кримінальних справ.

У свою чергу, в Парламентській асамблеї Ради Європи висловили серйозне занепокоєння рішенням Конституційного суду України відносно антикорупційного законодавства.