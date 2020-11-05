ВАКС закрив справу Труханова про недостовірне декларування

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням міського голови Одеси у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік", - йдеться у повідомленні.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 днів у Апеляційній палаті ВАКС.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.