Труханов і Скорик пройшли у другий тур виборів мера Одеси

В Одесі районні виборчкоми підбили підсумки голосування за кандидатів на посаду міського голови - у другий тур виходять Геннадій Труханов і Микола Скорик.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у міськтервиборчкомі, куди доставили протоколи голосування та іншу документацію.

"За даними районних ТВК, найбільшу підтримку виборців здобули кандидати на посаду Одеського міського голови Геннадій Труханов і Микола Скорик - відповідно 77,5 тис. і 39,5 тис. жителів міста", - повідомив співбесідник агентства у міській ТВК.

Ці кандидати партій "Довіряй ділам" та "Опозиційна платформа - За життя" після перевірки документів і встановлення результатів голосування можуть вийти в другий тур виборів, що відбудеться наприкінці листопада.