Вибори на Донбасі не вирішать усіх проблем - Кравчук

Після виведення незаконних збройних формувань і демілітаризації ОРДЛО треба налагоджувати мирне життя, враховуючи думку людей, котрі там живуть.

Про це в програмі «5 вопросов на злобу дня» на телеканалі «ДОМ» заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

«Треба вирішити питання демілітаризації, незаконних військових груп, вирішити питання про виведення зброї та людей, які туди прийшли воювати, і тоді наступним кроком стане – повернутися до нормального життя з тими людьми, які там живуть.

Це їхня земля, це наша українська земля. Ми повинні навчитися там жити з урахуванням особливостей і специфіки регіону. Якщо ми сьогодні проведемо вибори, виберемо нову владу в цих регіонах, це зовсім не означає, що ці райони будуть відразу схожі на ті райони, де не було військових дій і навали різних військових і політичних сил.

Ми повинні це врахувати і розповісти людям, що ці кроки неминучі, якщо ми дійсно хочемо миру і нормального життя», – сказав Кравчук.

Першими кроками досягнення миру на Донбасі він назвав припинення вогню, а також роззброєння та розформування незаконних угруповань.

Як повідомлялося, раніше голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

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П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.