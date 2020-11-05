Резніков сказав, хто має охороняти порядок на Донбасі після виведення військ

Охороняти правопорядок на Донбасі після виведення військ, роззброєння та демілітаризації має поліцейська місія ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

«Це буде предметом обговорення. Але моя особиста думка, що домінантою має бути поліцейська місія ОБСЄ із залученням Національної поліції, підрозділи якої будуть формуватися за особливим критерієм. Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині – це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія повинна забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєна легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами», - сказав Резніков.

Він зауважив, що припинення гарячої військової фази можливе за умови виведення всіх збройних формувань, демілітаризації в ОРДЛО, роззброєння та розмінування. Резніков зауважив, що після цього постане питання, хто ж забезпечуватиме охорону громадського порядку на цих територіях.

«Ми пропонуємо розширити мандат ОБСЄ, в тому числі це дасть можливість проводити спільне патрулювання новоствореними підрозділами охорони громадського порядку за участю громадян України, які готові присягнути і це робити», - зауважив Резніков.

Урядовець також наголосив, що необхідно буде створювати спеціальні підрозділи охорони громадського порядку і це будуть підрозділи Національної поліції з особливим статусом, можливо, як елемент департаменту СММ ОБСЄ.

«Туди повинні увійти громадяни України, які не брали участь у бойових діях... Має бути довіра у людей, це буде можливо, коли не буде страху. Знизити градус страху можна, якщо ми говоримо, що охороною громадського порядку займаються люди, які не брали участь у бойових діях ні в якому вигляді. Тоді це буде викликати більше довіри в усіх, у тому числі у міжнародних партнерів», - зауважив він.

Крім того, Резніков сказав, що після виведення збройних формувань паралельно розвиватимуться два процеси: взяття контролю над кордоном і відновлення охорони громадського порядку.

«Все це входить в перший блок – створення території безпеки. Про всі інші кроки, приміром, про проведення місцевих виборів в ОРДЛО, можна говорити лише після виконання цього пункту. В цей час паралельно Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повинен отримати доступ у всі місця утримання осіб, також повинна бути забезпечена програма взаємного звільнення всіх на всіх», - сказав він.

За його словами, наступним кроком буде ухвалення пакету законодавства, в тому числі щодо амністії та особливого економічного режиму територій, для того щоб підняти і відновити економіку зруйнованого Донбасу.

«Але в нашому плані дій ми відразу говоримо, що непереслідування, прощення, можлива амністія і помилування не будуть стосуватися осіб, які вчинили військові злочини, що мали відношення до катастрофи MH-17 і злочинів у місцях утримання осіб, таких як, наприклад, в'язниця «Ізоляція», - пояснив Резніков.

Крім того, він зауважив, що вибори в ОРДЛО повинні проходити з урахуванням моніторингу БДІПЛ ОБСЄ, виконання Копенгагенських стандартів та українського законодавства.

Як повідомлялося, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

П’ять головних пунктів «Плану дій по Донбасу»: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

П’ятий пункт передбачає, що лише за виконання цих умов відбудеться підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що немає символічного значення у даті 31 березня 2021 року для проведення виборів в ОРДЛО, передумовою цих виборів має бути виконання низки кроків.