Рада стежить за КСУ і перейде до рішучих дій у разі потреби - Арахамія

Верховна Рада має у своєму розпорядженні цілий арсенал законодавчих ініціатив для запобігання можливим антидержавним рішенням Конституційного Суду.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія в коментарі Укрінформу.

"За останні кілька днів протягом цієї конституційної кризи у нас з'явився цілий арсенал законодавчих ініціатив щодо запобігання подальшим антидержавним рішенням КСУ, які, на думку багатьох експертів, цілком можуть підірвати антикорупційну інфраструктуру, безвізовий режим і знищити партнерські відносини з нашими міжнародними партнерами", - заявив парламентарій.

За його словами, серед цих ініціатив - законопроєкт про негайне повернення закону про електронне декларування доходів чиновників.

Крім того, керівник фракції СН зазначив, що можливий "процедурний шлях" щодо зміни пропорції голосів або мінімальної квоти при ухваленні рішень КСУ.

Він також додав, що можна навіть змінити бюджетне фінансування КСУ.

"Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дозволяють до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроєкт Президента про повне перезавантаження КСУ", - підкреслив Арахамія.

Водночас він уточнив, що сьогодні на комітеті розглядали тільки законопроєкт авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером Дмитром Разумковим про негайне повернення е-декларацій, а президентський проєкт закону комітетом не обговорювався.

"Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є м'якший варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проєкт, що дозволяє хоча б частково повернути все в правове русло. Хоча ми чудово розуміємо, що цей проєкт не вирішує глобальну проблему. А президентський законопроєкт (який, на мій погляд, куди більш чітко розставляє акценти і куди більш правильно вирішує ключове завдання відновлення законності) - сьогодні на комітеті взагалі не розглядався. Оскільки, на думку депутатів, це дуже ефективна виховна зброя, але вже для тотального виправлення ситуації", - пояснив Арахамія.

Він поінформував, що зараз парламент діє одночасно за кількома сценаріями: "Повертаємо в терміновому порядку електронні декларації, робимо політичну заяву до КСУ із закликом добровільно скласти повноваження... а також починаємо працювати над процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив".

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"Парламент, додатково скажу, уважно відстежує засідання КСУ і готовий негайно перейти до рішучіших заходів у разі появи нових загроз антикорупційній інфраструктурі або ключовим реформам країни", - додав глава фракції СН.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні країни. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України".

Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.