Заяву депутатів за відставку суддів планують передати до КСУ вже завтра

Народні депутати планують 4 листопада передати до Конституційного Суду заяву із закликом про складання повноважень 11 суддів КС, які підтримали рішення щодо визнання неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Підписи постійно додаються, але програма-мінімум для нас – це 226, і впродовж вечора ми їх точно зберемо. Не виключаю, що підписів може бути й більше. Підписану заяву ми передамо, очевидно, вже завтра вранці (4 листопада, – ред.), до Конституційного Суду. Поки не знаю, відправлятимемо листом чи голова нашої фракції («Слуга народу» Давид Арахамія – ред.) поїде і передасть, щоб її зареєстрували і ми точно знали, що ця заява ніде не загубиться», – зазначила Кравчук.

За її словами, свої підписи під цією заявою поставили депутати із фракцій «Слуга народу», «Голос», «Європейська солідарність» та члени групи «Довіра».

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Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів із різних фракцій ініціювали спільну політичну заяву, в якій закликали 11 суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії КС за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.