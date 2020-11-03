Парламенту пропонують збільшити кворум КСУ до 17 суддів

Про це свідчать дані на сайті ВР.

При цьому текст законопроєкту та супровідні до нього документи на офіційному веб-порталі парламенту наразі відсутні.

Згідно з текстом проєкту, який є в розпорядженні Укрінформу, пропонується внести зміни до статті 10 закону "Про Конституційний Суд України" (Повноважність суду). Так, передбачається визначити, що КС є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 17 суддів, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього закону. Чинна ж редакція закону визначає КС повноважними за 12-ти членів.

Автори законопроєкту вважають, що ухвалення цього акта сприятиме відновленню довіри громадян до судової влади та забезпечить відкритість, прозорість та прогнозованість практики Конституційного Суду шляхом боротьби з корупцією, непрофесійністю та безвідповідальністю в судовій системі. Законопроєкт також сприятиме дотриманню принципу верховенства права в Україні.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції "Опозиційна платформа – За життя" та депутатської групи "За майбутнє" скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду, пропонується доручити уряду розробити законопроєкт щодо особливостей правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

2 листопада перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав парламент цього тижня заповнити вакансії КС за своєю квотою.

На сьогодні в складі Конституційного Суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.