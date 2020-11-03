Тупицький пояснив, чому Рада не може розпустити КСУ

Верховна Рада не може розпустити Конституційний Суд законом, оскільки його повноваження розписані у 12 розділі Конституції і для того, щоб перезапустити суд необхідно спочатку внести зміни до Основного Закону.

Як передає Укрінформ, про це зазначив голова КС Олександр Тупицький під час пресконференції у вівторок.

"Якщо комусь здається, що можна зупинити роботу Конституційного Суду такими методами, то він помиляється. У Основному Законі - Конституції України, у розділі 12, розписані і повноваження Конституційного Суду, і судді Конституційного Суду, і порядок його звільнення. Лише Конституція може забезпечити безперервність діяльності Конституційного Суду", - сказав він.

Тупицький додав, що суддю КС "може вивести з приміщення суду, з цієї роботи тільки обвинувальний вирок, який набрав законної сили".

За його словами, у КС підтримують законодавчу ініціативу народних депутатів щодо збільшення кворуму з 12 до 17 для ухвалення рішення у суді, але для цього спочатку потрібно передбачити обрання нового судді завчасно, до складання повноважень його попередника. Інакше, нагадує Тупицький, може повторитися ситуація, яка склалася у 2017 році, коли за весь рік КС ухвалив лише 3 рішення через брак суддів.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань.