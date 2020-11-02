Тупицький спростовує, що КСУ проводить «зрадоподібне» засідання про землю

Конституційний Суд не планує найближчим часом розглядати подання народних депутатів про неконституційність закону про ринок землі, нинішній розгляд КСУ стосується тлумачення кількох понять про землю в Основному законі.

Про це розповів голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, який разом із колегами зустрівся з головою КСУ Олександром Тупицьким, повідомляє Укрінформ із посиланням на Суспільне. Новини.

"Він (Тупицький - ред.) спростував інформацію про те, що зараз відбувається "зрадоподібне" засідання про землю. Це - черговий процес про землю, який триває вже кілька місяців. І ще буде низка засідань... Вони не розглядали землю, вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі. Саму землю вони зараз не розглядають і найближчим часом, як повідомив пан Тупицький, не будуть розглядати", - наголосив Арахамія.

За його словами, він просив голову КСУ проводити розгляд "у максимально відкритому режимі", щоб народні депутати мали змогу почути думку всіх суддів і юридичні аргументи, які у них з’являються.

Як повідомлялося, голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з деякими народними депутатами прийшли до Конституційного Суду, який 2 листопада розглядає подання щодо тлумачення норм Конституції стосовно права власності на землю.

У Конституційному Суді раніше заявили, що суд не брався до розгляду справи за поданнями народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Водночас у порядку денному на 2 листопада передбачений розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України.

У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

Також КС розглядає на відповідність Конституції Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який, серед іншого, скасовує з 1 липня 2021 року дію мораторію на продаж аграрної землі.

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону "та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили нардепи від фракції БЮТ.

15 травня до КС надійшло іще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.