В ОП очікують на ефективне голосування щодо законопроєкту про перезавантаження КСУ

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

«Очевидно, що зараз ми зіткнулися з серйозною політичною кризою. Причини її банальні. Система опирається і хоче відкотити все назад. Президент зробив свою роботу якісно і швидко - дав політико-правову оцінку подіям у КСУ. Негайно провів консультації в рамках РНБО. Далі, за процедурою і логікою, все в руках народних депутатів. Їм треба оцінити ризики, які пов'язані з таким складом КСУ і тим більше його провокативними рішеннями. І взяти на себе частину серйозної політичної відповідальності», - зазначив він.

За словами Подоляка, це вкрай важливо для стабільності держави і для якнайшвидшого виходу з кризи, «яка в іншому разі може перетворитися на системну і обнулити, у тому числі будь-які особисті кар'єрні перспективи самих депутатів».

«Вважаємо, що адекватність переважає в нинішньому політичному класі і особливо в депутатському корпусі ... Чекаємо на ефективне голосування щодо важливого законопроєкту про тотальне перезавантаження КСУ», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 30 жовтня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №4288 «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує розглянути ініційований Президентом законопроєкт №4288 наступного тижня.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня Національне агентство з попередження корупції на виконання рішення КС закрило доступ до Реєстру декларацій.

У НАЗК заявили, що судді КС прийняли це рішення у своїх інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що глава держави використовує своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити постійну і максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Читайте також: Малюська прокоментував законопроєкт Зеленського про перезавантаження КСУ

У зв'язку з цим 29 жовтня Президент оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні країни.

Уряд відразу ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК відновити доступ до електронних декларацій чиновників.