Рада може ухвалити зміни до антикорупційних законів, врахувавши рішення КСУ - експерт

Верховна Рада може ухвалити зміни до законів, врахувавши рішення КСУ про визнання неконституційною норми Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Про це в коментарі Укрінформу сказав доктор юридичних наук, викладач Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Юрій Ключковський.

"Рішення Конституційного Суду остаточне та оскарженню не підлягає, його ніхто не може змінити. Можна буде поміняти закон. Але при цьому зміст конституційного рішення не можна обійти, бо якщо закон повторить ту саму норму, то КС знову її скасує. Цю норму можна буде уточнити, вдосконалити, врахувавши закиди суду. Бо він не просто так взяв і скасував, бо йому не подобається. Він же обґрунтував, чому так неправильно, чому не можна, чому неконституційно. Слід ввести нову норму, щоб вона була конституційною", - сказав Ключковський.

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Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів (більшість із яких — із фракції ОПЗЖ) щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Йдеться про електронне декларування, спецконфіскацію та оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення Законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення 27 жовтня у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки знаки декларування недостовірної інформації.

Водночас в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

28 жовтня у Конституційному Суді оприлюднили заяву суддів до Президента, Прем'єр-міністра і Голови Верховної Ради, у якій повідомили про тиск.