Разумков – про рішення КСУ: Парламент і Президент швидко відреагують на ситуацію

Парламент і Президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це заявив журналістам Голова Верховної Ради Дмитро Разумков перед початком робочої програми візиту до ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Думаю, буде достатньо швидкою реакція як з боку парламенту, так і з боку Президента, і ми будемо вирішувати, найімовірніше, на законодавчому рівні, доопрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це у достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволити собі сьогодні її зруйнувати не може ні влада, ні держава в цілому», - наголосив спікер.

За його словами, це особливо важливо з огляду на заяву НАЗК про те, що це рішення КСУ блокує призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів. Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі, переконаний Голова ВР.

Водночас він назвав «неприпустимим» тиск на будь-яку гілку влади, в тому числі судової.

«Але якщо виходити з антикорупційної реформи, вона для держави більш ніж важлива», - зазначив Разумков.

Голова ВР наголосив на тому, як важливо зберегти досягнення останніх років, щоб зробити систему боротьби з корупцією більш відкритою. «Це все маленькі, але важливі кроки для досягнення головної мети – подолання корупції в державі Україна», - підкреслив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року до КСУ було направлене подання 47 народних депутатів, переважно представників фракції ОПЗЖ, щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

29 жовтня НАЗК заявило, що Конституційний Суд позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, а відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.