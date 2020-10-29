Суперечка з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах вичерпана - МЗС України

В українському Міністерстві закордонних справ вважають вичерпаною суперечку навколо втручання у внутрішні справи України Угорщиною на місцевих виборах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заступник міністра закордонних справ Василь Бондар повідомив на онлайн-брифінгу у четвер, 29 жовтня.

“Ми відкриті до співпраці і вважаємо що ця суперечка між Україною та Угорщиною навколо втручання у вибори для нас вичерпана”, - сказав Бондар.

За його словами, підтримка своєї діаспори угорською стороною - це абсолютно нормальна політика держави щодо своєї меншини.

“Але кожна з країн повинна поважати законодавство одна з одної. Базовий принцип — невтручання у внутрішні справи партнерів. А це не перший випадок, коли лунають заяви з боку Угорщини, які не відповідають партнерським відносинам. Виборчий процес в Україні — це виключно наша прерогатива. Втручання у вибори представникам іноземних держав заборонено декількома законодавчими актами в Україні. Якщо мова угорських колег під час кампанії і в день виборів йшла би про заклики меншини голосувати на виборах, мов, угорці, голосуйте, — тоді жодного би заперечення не було. Але коли високопосадовцями називається прізвище кандидата та назва партії, що балотується на виборах, — це є пряма агітація”, - наголосив заступник міністра.

Він зазначив, що не знає жодної країни, де би зовнішнє втручання у внутрішню політику толерувалося.

“Ми неодноразово просили угорську сторону не втручатися у вибори та не агітувати за політсили. Все інше (підтримка меншини, допомога угорцям Закарпаття) - це нормальний трек взаємодії між країнами. Тому коли міністр Сіярто говорить про співпрацю, ми готові співпрацювати — але без втручання у наші справи. Не треба нічого робити за нашою спиною”, - додав Бондар, наголосивши, що Україна готова й надалі рухатися із угорськими колегами за раніше визначеними напрямками співпраці.

“Це робота комісії з питань нацменшин, взаємодія у сфері освіти, розвиток прикордонної інфраструктури та імплементація попередніх домовленостей”, - зазначив він.

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Як повідомлялося, в день голосування на місцевих виборах між Україною та Угорщиною загострилися відносини через заклик міністра МЗС Петера Сіярто до угорців Закарпаття підтримати на виборах одну із угорських партій та чинного мера міста Берегова. В МЗС України це розцінили як втручання у внутрішні справи України, вручили ноту угорському послу та заявили про заборону в'їзду двом високопосадовцям Угорщини на територію України.