МЗС не називає другого угорського чиновника, якому заборонили в'їзд в Україну

В українському МЗС наразі не називають другої особи з числа посадовців Угорщини, кому заборонено в'їзд на територію України через незаконну агітацію під час місцевих виборів.

Також у МЗС говорять про те, що не мають жодних зобов'язань інформувати Угорщину стосовно цих осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заступник міністра МЗС Василь Бондар повідомив на онлайн-брифінгу у четвер, 29 жовтня.

“Ми наразі не можемо назвати другої особи, котрій заборонено в'їзд до України, це не прерогатива МЗС,” - сказав він.

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На питання, чи інформуватимуть офіційно угорську сторону стосовно осіб, котрим заборонено в'їзд в Україну, Василь Боднар відповів, що “насправді, немає жодного зобов'язання інформувати осіб, котрі обмежені у праві в'їзду на територію України”.

“Це рішення приймається відповідним спеціалізованим органом в країні”, - зазначив він.

Як раніше повідомлялося, українське МЗС заявило про заборону в'їзду двом високопосадовцям Угорщини на територію України у зв'язку із втручанням у внутрішні справи України під час місцевих виборів-2020. Як стало відомо зі слів міністра Дмитра Кулеби, ця заборона стосується держсекретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.