РНБО запросила науковців долучитися до розробки безпекових стратегій

Співпраця Національної академії наук України із суб’єктами сектору безпеки та оборони має перейти у практичну площину.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради з керівництвом та академіками НАН України, повідомляє пресслужба Радбезу.

За його словами, Україна має посісти своє місце «у першій десятці» інноваційних країн світу, які мають потужний науковий потенціал і розвинену економіку. «Без цього говорити про її подальший успішний розвиток складно», - наголосив Данілов.

Зазначається, що президент НАН України, академік Анатолій Загородній висловив готовність вищої наукової самоврядної організації України долучитися до розв’язання проблем у сферах водної та енергетичної безпеки держави, розвитку сільського господарства, використання новітніх матеріалів, питанні забезпечення населення лікарськими препаратами тощо. Він також звернув увагу на важливість відродження державних науково-технічних програм.

Під час наради сторони обговорили можливості залучення НАН України до створення 14 стратегій, які мають бути розроблені згідно з рішенням РНБО України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», яке уведене в дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392.

Перший віцепрезидент НАН України, академік НАН України Володимир Горбулін повідомив про визначені разом із Міноборони науково-технічні програми, реалізація яких, за його словами, сприятиме подальшому розвиткові та зміцненню Збройних Сил України.

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Данілов закликав представників НАН України долучитися до роботи робочих груп, створених у Апараті РНБО України, та підготувати аналітичні доповіді, надавши пропозиції з кожного обговореного на нараді питання.

Аналогічні зустрічі з представниками НАН України в РНБО планують поводити раз на місяць, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 19 вересня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.

Документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" та затверджує відповідну Стратегію.

Стратегія національної безпеки визначає основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність.

Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’яжуть долю їхні діти й онуки.

Фото: twimg/Прес-служба РНБОУ