Данілов пояснив, чому РНБО не може вплинути на «телеканали Медведчука»

Рада національної безпеки і оборони володіє інформацією про стан медійного простору країни, однак не втручатиметься в діяльність телеканалів, навіть якщо на їхню адресу лунають звинувачення в антиукраїнській риториці.

Про це під час спеціального Київського безпекового форуму заявив Укрінформу секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання, чи контролює Радбез ситуацію з поширенням на деяких вітчизняних телеканалах антиукраїнської риторики.

«Я так само, як багато патріотично налаштованих громадян, дуже хотів би, щоб багато каналів (з сумнівними власниками та редакційною політикою – ред.) в нашій країні не працювало. Але є демократія, є свобода слова, і різні речі, які сьогодні, на превеликий жаль, не дають можливості так брати і з плеча вирішувати ті чи інші питання. Є процедурні питання, ми їх маємо проходити», - заявив Данілов.

Він також запевнив, що повною мірою володіє інформацію про ситуацію в інформаційному просторі України.

«Ми кожного дня отримуємо інформацію щодо стану медійного простору нашої країни. Звичайно, у нас є власне бачення цього процесу, але є демократія», - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, 19 липня 2019 року лідер "Самопомочі" Андрій Садовий ініціював термінове скликання РНБО через ситуацію із проросійською пропагандою на контрольованих Медведчуком телеканалах.

Раніше повідомлялось, що після купівлі телеканалу ZIK соратник Медведчука Тарас Козак володіє вже трьома новинними телеканалами.