Секретар РНБО назвав послання Президента чітким планом дій для влади

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов називає цьогорічне послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України чітким планом дій для влади.

Про це йдеться на сторінці РНБО у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Цьогорічне послання Президента України Володимира Зеленського до парламенту – чіткий план дій для влади у внутрішній і зовнішній політиці”, - наголосив Данілов.

За його словами, для глави держави досягнення миру залишається головним пріоритетом, і 86 діб тиші на фронті – яскраве цьому підтвердження.

На думку секретаря РНБО, вкрай важливою є ініціатива Президента України щодо створення формату “Кримська платформа”, спрямованого на координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова.

“Питання Криму для нас також є ключовим, і ми ніколи не знімали його з порядку денного. Активізація переговорного процесу, залучення до нього нових учасників наближатиме нас до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів”, - зазначив він.

Данілов підкреслив, що збільшення видатків на фінансування сектору безпеки і оборони – принципова позиція Володимира Зеленського у питаннях забезпечення національної безпеки. Запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП, нагадав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.