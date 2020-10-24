Україна і ЄС мають просуватися до тіснішої співпраці – євродепутат

Саміт Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня, засвідчив послідовність України у впровадженні реформ та у партнерстві з ЄС, тож сторони мають виводити взаємин на новий рівень.

Про це під час вебінару «Саміт Україна-ЄС: шлях уперед» заявив депутат Європейського парламенту, керівник неформальної парламентської групи «друзів України» Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не вважаю, що нині відносини між нами - на достатньому рівні. Ми маємо поглянути, що можемо зробити для їх поглиблення. Для ЄС недостатньо посилатися лише на наявні угоди та домовленості. Крок за кроком, ми маємо наполягати на ширшій концепції «європеїзації» України», - наголосив європейський політик.

Він зазначив, що у спільній заяві за підсумками 22-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС на вищому рівні, велику увагу було приділено секторальній співпраці. Це саме те, чого потребує Україна для зміцнення економіки за рахунок поступової інтеграції до Спільного ринку ЄС, аби брати участь у ключових програмах Євросоюзу з цифрової або «зеленої» трансформації, реалізовувати конкретні угоди, наприклад, про співпрацю у сфері авіації або інші конкретні домовленості.

Ауштрявічюс окремо наголосив, що бачить шляхи поглиблення співпраці між Україною і ЄС на трьох головних напрямках. Перший стосується поглиблення політичного партнерства, другий - інтеграція до Спільного ринку, третій - цільова співпраця у сфері безпеки й оборони.

«По-перше, ми маємо зміцнити широкий і дуже динамічний політичний діалог. Ми його вже маємо. Хочу висловити вдячність українській стороні за повну солідарність з політикою ЄС щодо Білорусі. Я знаю, що це не було просто, і не було автоматичним процесом, забрало певний час. Але Київ вийшов з позицією, яка абсолютно узгоджується з позицією Брюсселя та інших європейських столиць. Це добра ознака партнерства та розуміння, а також піклування про сусіда, адже Білорусь потребує нашої солідарності й підтримки», - вказав депутат

Другим важливим напрямком, на його переконання, має стати розвиток економічної співпраці й усунення штучних адміністративних бар’єрів та протекціоністських заходів у доступі України до спільного ринку ЄС.

«Ми маємо налагоджувати поступову інтеграцію до Спільного ринку. Це найважливіший пункт. Ми знаємо, що є певні протекціоністські рухи в ЄС. Лише нещодавно я чув у деяких комітетах (Європарламенту – ред.) про небажання відкривати зерновий ринок для української продукції. Це буде траплятися час від часу, але ми маємо просуватися вперед, зокрема, у цій угоді з оцінки відповідності (українського зерна – ред.), яка має бути погоджена що швидше», - наголосив політик.

Третім ключовим напрямком, на його думку, має стати перехід на вищий рівень двосторонньої цільової співпраці у галузі безпеки.

«ЄС дедалі більше просуває певні принципи оборонного союзу. Своєю чергою Україна має спроможності, потенціал, дослідницькі програми, виробництво та, головне, потребу в допомозі у сфері безпеки, з огляду на ситуацію на Сході та на Півдні. Тож ми маємо робити якомога більше у цьому напрямку». – зазначив Ауштрявічюс.

«Євросоюз має продовжувати зусилля з європеїзації України. Це широка да довгострокова перспектива, але ми маємо чітко визначити, про що вона. Для української сторони ключовим словом залишається «імплементація» - практичне втілення реформ, - це саме те, чого ми очікуємо. Попри всі додаткові труднощі, що пов’язані з пандемією, нам треба говорити одне з одним та визначати основи для виведення нашої співпраці на новий рівень», - додав депутат Європарламенту.

Дискусія на тему «Саміт Україна-ЄС: шлях уперед» відбулася за сприяння Місії України при ЄС і Світового конгресу українців.